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Украина потребовала ужесточения санкций из-за выборов на новых территориях РФ

В Раде требуют от Запада санкций против РФ из-за выборов на новых территориях

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Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Киев просит западные страны ужесточить санкции, в том числе персональные, против России из-за выборов президента РФ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Рада просит ужесточить санкции, в том числе персональные, из-за проведения «президентских выборов» на оккупированных территориях», — написал он.

По его словам, Рада обращается к западным правительствам и парламентам, чтобы те «осудили действия РФ» по проведению выборов на новых территориях, противодействовали «попыткам РФ привлечь международных наблюдателей» на указанные территории и усилили санкционное давление на Россию.

Гончаренко также призвал западные страны принять «активное участие в реализации формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

До этого Гончаренко сообщал, что заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне было отменено, комитет должен был рассматривать законопроект о мобилизации на Украине.

Ранее в Верховной раде Украины нашли виновных в срыве заседаний.

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