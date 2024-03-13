В Верховной раде Украины нашли виновных в срыве заседаний

Депутаты Верховной рады Украины, которых не выпустили в командировки за границу, виновны в отменах заседаний парламента в последние недели. Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

В публикации отмечается, что за последнее время было отменено три заседания, что является реакцией на «правкотеррористов» (депутаты от оппозиции), которые требовали неограниченные командировки за границу. Они угрожают тем, что будут ставить на голосование каждую правку к проектам о мобилизации и запрете УПЦ.

По словам члена комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамии рассказал, что депутаты от оппозиции выступающие за неограниченные командировки угрожают тем, что не пропустят ни одного второго чтения, а также требуют проводить все первые чтения по полной процедуре с обсуждением и перерывами.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне было отменено, комитет должен был рассматривать законопроект о мобилизации на Украине.

Ранее на Украине заявили о неуместности свободы во время конфликта.