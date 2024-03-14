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МИД России вызовет посла Австрии

МИД России вызовет посла Австрии из-за высылки двух российских дипломатов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер будет вызван в министерство иностранных дел (МИД) России в связи с ответными мерами на высылку Веной двух дипломатов посольства РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Австрии будет вызван в МИД России», — заявили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что осуждают недружественный шаг австрийской стороны, «ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях». Там добавили, что ответные меры будут своевременно приняты.

О высылке дипломатов РФ из Вены стало известно 13 марта. Как уточняли в МИД Австрии, двух сотрудников российского посольства объявили «нежелательными лицами» в связи с тем, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». В австрийском министерстве не сообщили, что именно совершили российские дипломаты. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга с журналистами решение Австрии выслать из страны двух российских дипломатов, заявил, что отношения между странами уже нечем усложнять.

Ранее посольство РФ осудило высылку Австрией российских дипломатов.

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