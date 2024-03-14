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Норвегия доведет оборонные расходы до 2% от ВВП в 2024 году

Норвегия доведет оборонные расходы до 2% от ВВП уже в 2024 году вместо 2026 года

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Depositphotos

Норвегия доведет оборонные расходы до 2% от ВВП уже в 2024 году вместо 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, пишет ТАСС.

«Правительство выйдет на установленный НАТО двухпроцентный показатель уже в этом году. Мы представим долгосрочный план финансирования ВС Норвегии. Он рассчитан на 12 лет», — сказал он.

Премьер добавил, что ситуация в сфере безопасности в Норвегии очень серьезна. По его словам, Россия стала «более опасным и более непредсказуемым соседом».

До этого российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Тот в ходе разговора высказался в поддержку мирных переговоров между Россией и Украиной. Премьер подчеркнул необходимость отыскать дипломатические рычаги, которые позволили бы положить конец боевым действиям.

Позже премьер-министр Норвегии не поддержал мнение, что Россия может начать вооруженный конфликт с какой-либо из стран НАТО.

Ранее в Норвегии прокомментировали вступление Швеции в НАТО.

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