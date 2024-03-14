Кремль прокомментировал решение Австрии выслать из страны российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга с журналистами решение Австрии выслать из страны двух российских дипломатов, заявил, что отношения между странами уже нечем усложнять.

«Да там особо нечего усложнять», — сказал представитель Кремля.

Ранее Россия осудила и назвала безосновательным решение Австрии выслать дипломатов Российской Федерации из страны. Соответствующее заявление появилось на сайте российского министерства иностранных дел. Там отметили, что будут приняты ответные меры.

О высылке дипломатов из Вены стало известно 13 марта. Как уточняли в МИД Австрии, двух сотрудников российского посольства объявили «нежелательными лицами» в связи с тем, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». Решение было принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. В министерстве не указали, что именно совершили российские дипломаты. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ осудило высылку Австрией российских дипломатов.