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Кремль прокомментировал решение Австрии выслать из страны российских дипломатов

Песков про высылку дипломатов РФ из Австрии: между странами уже нечего усложнять

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга с журналистами решение Австрии выслать из страны двух российских дипломатов, заявил, что отношения между странами уже нечем усложнять.

«Да там особо нечего усложнять», — сказал представитель Кремля.

Ранее Россия осудила и назвала безосновательным решение Австрии выслать дипломатов Российской Федерации из страны. Соответствующее заявление появилось на сайте российского министерства иностранных дел. Там отметили, что будут приняты ответные меры.

О высылке дипломатов из Вены стало известно 13 марта. Как уточняли в МИД Австрии, двух сотрудников российского посольства объявили «нежелательными лицами» в связи с тем, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». Решение было принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. В министерстве не указали, что именно совершили российские дипломаты. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ осудило высылку Австрией российских дипломатов.

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