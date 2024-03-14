В Кремле прокомментировали заявления Белого дома по поводу российского ядерного оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент РФ Владимир Путин не высказывал угроз о применении ядерного оружия во время своего интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

На просьбу журналиста прокомментировать «истерику» Белого дома по поводу слов Путина о ядерном оружии Песков подчеркнул, что Путин прежде всего отвечал на вопрос журналиста Киселева.

«Я не соглашусь с вами, что это истерика, это ... выдергивание из контекста. Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было. <...> Президент как раз говорил о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применением ядерного оружия», — пояснил Песков.

Он добавил, что такие причины хорошо известны во всем мире, поэтому реакция Белого дома — это преднамеренное искажение контекста и нежелание услышать Путина.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил, что не видит условий в рамках украинского конфликта для применения ядерного оружия.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.