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В Кремле прокомментировали заявления Белого дома по поводу российского ядерного оружия

Песков: Путин не высказывал никаких угроз о применении ядерного оружия

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент РФ Владимир Путин не высказывал угроз о применении ядерного оружия во время своего интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

На просьбу журналиста прокомментировать «истерику» Белого дома по поводу слов Путина о ядерном оружии Песков подчеркнул, что Путин прежде всего отвечал на вопрос журналиста Киселева.

«Я не соглашусь с вами, что это истерика, это ... выдергивание из контекста. Собственно, никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было. <...> Президент как раз говорил о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применением ядерного оружия», — пояснил Песков.

Он добавил, что такие причины хорошо известны во всем мире, поэтому реакция Белого дома — это преднамеренное искажение контекста и нежелание услышать Путина.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил, что не видит условий в рамках украинского конфликта для применения ядерного оружия.

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