В ЦИК заявили о готовящихся провокациях на выборах президента

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о готовящихся провокациях на избирательных участках на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом <...> Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний», — поделилась Памфилова.

До этого Памфилова говорила, что члены избирательных комиссий новых российских регионов испытывают постоянное давление и получают массу угроз. Для проведения выборов будет организовано более 10 000 передвижных резервных пунктов для голосования. Еще более 52 тысяч резервных помещений будут размещены в стационарных зданиях.

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