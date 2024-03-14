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В ЦИК заявили о готовящихся провокациях на выборах президента

Памфилова о готовящихся провокациях на выборах президента: мы справимся

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о готовящихся провокациях на избирательных участках на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом <...> Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний», — поделилась Памфилова.

До этого Памфилова говорила, что члены избирательных комиссий новых российских регионов испытывают постоянное давление и получают массу угроз. Для проведения выборов будет организовано более 10 000 передвижных резервных пунктов для голосования. Еще более 52 тысяч резервных помещений будут размещены в стационарных зданиях.

Президентские выборы в России пройдут 15, 16 и 17 марта.

Президент России Владимир Путин назвал выборы шагом в будущее и возможностью заявить о воле и устремлениях.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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