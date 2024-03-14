В США признали бессмысленность нового пакета помощи ВСУ

Новый пакет военной помощи со стороны США Украине стоимостью $300 млн не сможет изменить ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска продолжат оставлять свои позиции по мере продвижения ВС РФ. Об этом пишет New York Times.

«(Пакета помощи. – прим. ред.) далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в необходимой мере восполнить дефицит боеприпасов», — приводит издание слова советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Кроме того, газета в очередной раз напомнила американским читателям, что украинские войска будут неспособны держать линию фронта в случае отсутствия должной финансовой поддержки со стороны США. Такая ситуация для ВСУ на фронте, констатирует издание, складывается на фоне неспособности палаты представителей выделить $60 млрд Украине.

До этого сообщалось, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные комплексы Stinger, а также снаряды для ПВО и артиллерии и противотанковые вооружения. Вооружения стоимостью $300 млн будут переданы Украине непосредственно из арсенала ВС США. Помимо ПЗРК Stinger, ВСУ также будут переданы снаряды для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. В качестве средств противотанковой обороны Киев получит 84 ракетных комплекса соответствующего назначения. Также ВСУ будут переданы патроны, взрывчатка и запчасти для военной техники.

Ранее в администрации США ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS.