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Памфилова: за рубежом готовятся акции, чтобы помешать выборам президента РФ

Памфилова предупредила об акциях по срыву голосования россиян за рубежом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила о готовящихся за рубежом акциях, направленных на то, чтобы помешать голосованию на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

«Они не скрывают, в сетях много, что целый ряд акций устрашающих будет проходить там, где будут голосовать наши люди за рубежом, чтобы запугивать, чтобы на них не ходили, не голосовали», — сказала Памфилова.

По ее словам, «целый ряд... готовят у нас разного».

Также Памфилова сообщила о ряде фейковых обращений о нарушениях в ходе президентской кампании, по ее словам, «их авторы готовятся за рубежом».

Кроме того, она заявила, что релоканты создали за рубежом сеть штабов по дискредитации выборов президента РФ. Она добавила, что там «их хорошенечко натаскивают, их хорошо содержат».

Памфилова добавила, что члены избирательных комиссий новых российских регионов испытывают постоянное давление и получают массу угроз. По словам главы ЦИК, несмотря на давление и угрозы, никто из членов избиркомов «не дрогнул».

Выборы президента России назначены на 15—17 марта и впервые организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны будет проведено онлайн-голосование. В этом году россияне могут выбрать из четырех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ.

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Выборы президента России-2024
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