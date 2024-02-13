Евросоюз и Армения решили расширить партнерство

Евросоюз и Армения решили приступить к расширению партнерства. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС — Армения заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС.

По словам Борреля, еще в октябре 2023 года власти Армении выразили готовность двигаться навстречу Евросоюзу, после чего началась проработка путей укрепления взаимоотношений.

«В этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства», — объявил дипломат.

С 20 февраля 2023 года в Армении на границе с Азербайджаном работает миссия ЕС. Численность персонала менее чем за год выросла с 100 до 209 человек. В конце августа Ереван подписал с ЕС соглашение, которое официально закрепляет статус миссии наблюдателей союза в республике. 25 января 2024 года кабинет министров Армении одобрил ратификацию договора с Евросоюзом о статусе миссии наблюдателей.

12 февраля МИД Азербайджана обвинил армянскую миссию ЕС в пропаганде против республики.

Ранее в НАТО заявили о сближении с Арменией.