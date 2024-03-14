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Большинство французов считают Россию «угрозой»

Опрос BFMTV: 61% французов рассматривают Россию как угрозу Франции

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Depositphotos

Более 60% французов рассматривают Россию и политику президента РФ Владимира Путина в качестве угрозы для Франции. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного институтом Elabe для телеканала BFMTV.

«Согласно опросу, проведенному Институтом Elabe для BFMTV… 61% французов считают, что Владимир Путин представляет собой реальную угрозу безопасности Франции», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что 60% из опрошенных респондентов заявили, что в ближайшие годы Россия якобы «нападет на страну НАТО, включая приграничные страны: Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу». При этом 23% полагают, что этого не произойдет.

Опрос был проведен в период с 12 по 13 марта среди 1005 взрослых жителей Франции. Степень погрешности социологического исследования не указывается.

До этого эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов сообщал, что, заявляя о возможной отправке войск НАТО на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон набивает себе политические очки.

Ранее Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».

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