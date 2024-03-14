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Россия вновь запросила созыв Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

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Richard Drew/Reuters

Россия запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН по теме расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, 14 марта Россия вновь поднимет в Совбезе ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на «Северных потоках». Обсуждение планируется закрытым, после чего прессу проинформируют о его итогах.

7 февраля о прекращении следствия по ЧП на «Северных потоках» объявила Швеция.

26 февраля ее примеру последовала Дания.

Расследование взрывов продолжила лишь Генпрокуратура Германии.

Ранее журналист Херш заявил, что с момента подрыва «Северных потоков» в ФРГ царит хаос.

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