Продолжение военного конфликта угрожает Украине новыми территориальными потерями, включая Одессу, Харьков и Днепропетровск (переименован украинскими властями в Днепр). Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

«У Украины еще может быть шанс сохранить территории, но они должны остановить эту войну прямо сейчас, а я не знаю, готовы ли они к этому», — сказал Риттер.

Он также выразил уверенность в том, что «Украина не может победить» и отметил, что об этом знают все заинтересованные стороны — и сама Украина, и Россия, и Запад.

По словам Риттера, западные страны в реальности более не стремятся оказывать Киеву эффективную помощь. Они лишь делают вид, что стараются сделать все возможное, в то время как на самом деле «позволяют Украине умереть».

9 марта Риттер заявил о плане Франции втянуть США в конфликт на Украине.

В тот же день он разъяснил причины ухода в отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Ранее Риттер заявил, что танки Abrams использовались на Украине неправильно.