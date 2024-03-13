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В Киеве заявили о развитии отношений с Китаем

В офисе Зеленского заявили о дальнейших шагах взаимодействия с Китаем

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду встретился с послом Китая на Украине Фань Сяньжуном, стороны обсудили дальнейшие шаги взаимодействия между странами. Об этом заявили в офисе украинского президента.

«Глава офиса Зеленского Андрей Ермак провел встречу с послом Китайской Народной Республики на Украине Фань Сяньжуном. Собеседники подвели итоги состоявшегося на прошлой неделе визита на Украину китайской делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем», — указано в заявлении офиса.

Украинская сторона отмечает, что темой переговоров также стала так называемая «формула мира» президента Зеленского, а также возможный саммит по этому вопросу в Швейцарии.

До этого представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече в Берлине со статс-секретарем МИД ФРГ Томасом Баггером заявил, что эскалация конфликта на Украине не соответствует ничьим интересам

Ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с главой офиса Зеленского Ермаком.

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