МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов

Россия даст ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В среду, 13 марта, министерство иностранных дел Австрии уведомило двух сотрудников российского посольства о том, что они будут высланы из страны в ближайшее время. Дипломатов обязали покинуть территорию государства до 19 марта.

До этого посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал о попытках западных спецслужб завербовать сотрудников российского дипломатического представительства.

В начале марта отказ послов ЕС встретиться с главой МИД России вызвал недовольство в российских дипломатических кругах. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о необходимости выслать этих послов и понизить уровень дипломатических отношений с их странами.

Ранее в парламенте Великобритании предложили выслать из страны посла РФ.