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МИД России предупредил Австрию об ответных мерах на высылку дипломатов

В МИД РФ заявили, что ответят на высылку двух российских дипломатов из Австрии

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия даст ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В среду, 13 марта, министерство иностранных дел Австрии уведомило двух сотрудников российского посольства о том, что они будут высланы из страны в ближайшее время. Дипломатов обязали покинуть территорию государства до 19 марта.

До этого посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал о попытках западных спецслужб завербовать сотрудников российского дипломатического представительства.

В начале марта отказ послов ЕС встретиться с главой МИД России вызвал недовольство в российских дипломатических кругах. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о необходимости выслать этих послов и понизить уровень дипломатических отношений с их странами.

Ранее в парламенте Великобритании предложили выслать из страны посла РФ.

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