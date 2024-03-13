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В Молдавии рассказали, какие санкции ввели против России

Глава МИД Молдавии заявил, что страна присоединилась к 80% санкций против России

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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Молдавия присоединилась к 80% санкций против России, которые были введены Европейским союзом. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой.

«Насчет [того], сколько пакетов, я вам не скажу, потому что у нас счет идет немножко иначе. По нашим подсчетам, Молдова присоединилась примерно к 80% санкций», — заявил Попшой.

Глава молдавского внешнеполитического ведомства заявил, что Кишинев ввел как экономические ограничения, так и присоединился к европейским персональным ограничениям.

До этого министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит поддерживать санкционную политику в отношении России, и будет присоединяться к западным рестрикциям.

Как заявил Попшой, «реалии сегодняшнего дня» не позволяют надеяться на значительно улучшение отношений с Россией в ближайшем будущем. Он также выразил разочарование таким развитием событий.

Ранее сообщалось, что новый глава МИД Молдавии оказался в черном списке на въезд в Россию.

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