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В МИД РФ сочли оскорбительной риторику Еревана в адрес ОДКБ

МИД: Россию настораживает оскорбительная риторика Еревана в адрес ОДКБ

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Курс властей Армении может нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям республики с Россией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нас не может не настораживать <…> оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике», — отметила дипломат.

Так Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Спикер российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что продолжение нынешнего курса Еревана может «нанести непоправимый ущерб» союзническим отношениям и создать серьезные риски для суверенитета республики.

До этого в МИД РФ усомнились, что Франция способна обеспечить безопасность Армении. По словам Захаровой, рассчитывать на это по меньшей мере наивно.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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