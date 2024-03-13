Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ усомнились, что Франция способна обеспечить безопасность Армении

Захарова: Франция едва ли может обеспечить безопасность Армении

close
100%
Shutterstock

Франция не в состоянии взять на себя безопасность Армении, хотя Ереван активно наращивает военно-техническое сотрудничество с Парижем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«<…> В Ереване <…> не осознают ни истинных намерений французских, так называемых, покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе», — подчеркнула дипломат.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, рассчитывать, что Франция способна обеспечить безопасность Армении, по меньшей мере наивно.

Захарова обратила внимание, что если бы французские власти имели подобные возможности, то применили бы их, прежде всего, в тех странах, с которыми их связывают обязательства.

В качестве примера ненадежности французов как партнеров Захарова напомнила историю с приобретением Россией кораблей класса «Мистраль» (Mistral).

«<…> Французские власти руководствуются отнюдь не интересами армянского народа. <…> будущее Армении и всего Южного Кавказа является для Парижа <…> одним из способов <…> сохранения своего реноме», — резюмировала Захарова.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами