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Спикер нижней палаты парламента ЦАР приедет в Россию

Глава Нацассамблеи ЦАР отправится в Россию с рабочим визитом

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Shutterstock

Глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской республики Симплис Матье Саранджи отправится в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Банги Александра Бикантова.

«По сведениям посольства России в ЦАР, председатель Национальной Ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи направляется в Россию с кратким рабочим визитом. Запланировано его пребывание в Москве по приглашению руководителей обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации», — заявил Бикантов.

Он добавил, что проводил Саранджи в международном аэропорту Банги в среду, 13 марта.

До этого стало известно, что в Доме правительства РФ пройдет встреча с премьер-министром Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликсом Молуа.

На прошлой неделе Молуа направился в Россию с дружественным визитом. Согласно планам, премьер ЦАР должен был посетить Москву и Санкт-Петербург, в ходе визита он собирался обсудить с представителями кабмина сотрудничество в энергетике и образовании.

Ранее Симферополь собрался породниться со столицей Никарагуа.

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