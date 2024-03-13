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Шор прокомментировал намерение президента Молдавии лишить его гражданства

Шор назвал пустой угрозой намерение президента Молдавии лишить его гражданства

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partidulsor.md

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор назвал пустой угрозой намерение президента Молдавии Майи Санду лишить его гражданства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, власти Молдавии настолько его боятся, что «любые безумства: оболгать, посадить, отобрать гражданство».

«Совершенно безвозмездно предлагаю вам следующие пустые, но вполне громкие угрозы. Сжечь на костре, расстрелять из гранатомета, уничтожить мой дом с помощью ковровой бомбардировки», — написал Шор.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан в ходе брифинга говорил, что молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визит в Россию.

По словам премьера, ответственность может наступать за действия, направленные против государства.

Также глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул говорила, что власти Молдавии конфликтуют с Россией, чтобы втянуть республику в НАТО.

Ранее в Венгрии высказалась о намерении Молдавии вступить в Европейский союз.

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