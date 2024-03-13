Шольц исключил участие немецких военных в наведении ударов ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких военнослужащих в наведении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским позициям. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины», — заявил он.

Шольц отметил, что это черта, за которую он как канцлер не хочет переступать.

По его словам, немецкие военные не должны участвовать в обсуждениях «куда целиться, куда стрелять и что поражать».

«Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими», — подчеркнул Шольц.

В начале марта газета Politico писала, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus Украине, поскольку боится конфронтации с Россией.

Основатель сайта MilitaryRussia.ru, обозреватель Дмитрий Корнев заявил, что Шольц опасается того, что, если немецкие ракеты с дальностью действия свыше 500 км попадут на Украину, то украинские войска будут наносить бесконтрольные удары по целям в глубине территории России.

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