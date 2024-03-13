Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц исключил участие немецких военных в наведении ударов ВСУ

Шольц: немецкие военные не будут помогать ВСУ наводить удары по России

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких военнослужащих в наведении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским позициям. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины», — заявил он.

Шольц отметил, что это черта, за которую он как канцлер не хочет переступать.

По его словам, немецкие военные не должны участвовать в обсуждениях «куда целиться, куда стрелять и что поражать».

«Этого не должно происходить с немецкими военнослужащими», — подчеркнул Шольц.

В начале марта газета Politico писала, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus Украине, поскольку боится конфронтации с Россией.

Основатель сайта MilitaryRussia.ru, обозреватель Дмитрий Корнев заявил, что Шольц опасается того, что, если немецкие ракеты с дальностью действия свыше 500 км попадут на Украину, то украинские войска будут наносить бесконтрольные удары по целям в глубине территории России.

Ранее в бундестаге высказались о сути скандала с утечкой разговора офицеров ФРГ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами