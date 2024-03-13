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В Турции уличили Запад в несамостоятельности

Турецкий аналитик Озер заявил, что Запад не сдержал данных России обещаний

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Burhan Ozbilici/AP

Западные политики не сдержали данных России обещаний, что привело к изменению геополитической ситуации в мире. Так прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву турецкий аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

По мнению политолога, с точки зрения Москвы, есть две веские причины, по которым отношения между Россией и Западом опустились до нынешнего состояния. Первой из них Озер счел признание независимости Косово Западом в 2008 году. Второй причиной, по мнению эксперта, стал тот факт, что НАТО расширилось на Восток и включило в себя бывшие советские республики, несмотря на двусторонние соглашения.

«Традиция несоблюдения соглашений западным миром может вызвать очень серьезные проблемы», — подчеркнул Озер.

До этого на Западе признали крах своей гегемонии. Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что «глобалисты» Запада уже проиграли, мир на данном этапе наблюдает конец 500-летней гегемонии США и ЕС.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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