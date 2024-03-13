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Политолог раскрыл истинную причину активных атак ВСУ на территорию России

Политолог Гуреев: интенсивные атаки ВСУ не связаны с выполнением военных задач

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины значительно нарастили интенсивность атак по территории России с применением беспилотников. С выполнением военных задач это не связано, активность украинских ударов объясняется приближением президентских выборов в России, убежден политолог Данила Гуреев.

«Украинская государственность пытается нагадить системе российских выборов. Все, что мы видим сегодня — не выполнение военных задач, а информационный фон и попытка перевести неудачи на поле боя в успехи», — заявил Гуреев в беседе с телеканалом «360».

Несмотря на интенсивность атак, ситуация в зоне проведения спецоперации для ВСУ становится тяжелее, считает политолог. К сегодняшним ударам, по его мнению, украинские власти готовились уже давно, ожидая информационный повод.

Напомним, украинские беспилотники массово атакуют регионы России уже второй день. В том числе от ударов дрона загорелся рязанский нефтезавод. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский пообещал России «ответные меры» за украинские жертвы обстрелов, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в одном из регионов России приняли решение предупреждать жителей об атаках дронами с помощью СМС и сирены.

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