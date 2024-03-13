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На Западе усмотрели предупреждение в словах Путина о ядерном арсенале

Зарубежные СМИ увидели в словах Путина о ядерном оружии предупреждение Западу

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Западные СМИ обратили особое внимание на заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия готова применить ядерный арсенал, если существование страны окажется под угрозой. Глава государства выступил с серьезным предупреждением, пишет британская газета Express.

«<…> Еще больше подогрело и без того возросшую напряженность в отношениях с Западом», — отметили в статье, указав на слова Путина о том, что Россия разместит свои войска у границ Финляндии.

По мнению журналистов CNN, Путин сказал, что с военной и технической точки зрения «Россия готова к ядерной войне», но не счел этот вариант развития событий «неизбежным».

До этого Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет нанесении ущерба независимости страны.

В среду, 13 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов охарактеризовал беседу Путина и Киселева как важную и актуальную.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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