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В РФ назвали посягательством на свой суверенитет заявления о возвращении ЗАЭС Украине

МИД назвал посягательством на суверенитет РФ заявления о передаче ЗАЭС Украине

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Reuters

Любые заявления о передаче Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украине Россия считает посягательством на свой суверенитет, поскольку Запорожская область вошла в состав РФ. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

«Особо подчеркиваем, что любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к «возвращению» ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что в создавшихся условиях российская сторона продолжит усиливать защиту ЗАЭС и город Энергодар таким образом, чтобы не дать возможность Украине и ее союзникам в лице «коллективного Запада» ее нарушать.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее в России предупредили о риске ЧП на ЗАЭС.

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