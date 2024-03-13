Boeing обвинили в нарушении норм безопасности в погоне за прибылью

Скандалы в компании Boeing и провалы технических проверок связаны с тем, что крупнейший производитель самолетов ориентируется на запросы акционеров и извлечение прибыли, а не на обеспечение безопасности перелетов, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Инженерные задачи в компании давно отошли на второй план, заявил он телеканалу «360».

Происходящее в компании Пантелеев назвал «деформацией системы ценностей», что подтверждается полным подчинением компании желаниям акционеров.

«Отсюда и все те мероприятия, которые больше были ориентированы на выкуп акций, на повышение капитализации, доход, чем на инновации и обеспечение безопасности полета», — заявил авиаэксперт.

По его мнению, компании еще предстоит расплатиться за эти ошибки репутационными и финансовыми потерями. При этом к сборке самолетов работникам следует подойти с новыми ориентирами, иначе перевозчики просто начнут отказываться от них, считает Пантелеев.

Власти США, по словам эксперта, попали в двоякую ситуацию, так как не смогут проигнорировать последние скандалы с Boeing, но и допустить краха компании также не позволят.

«Поэтому сейчас сохранится статус-кво, несмотря на все проблемы», — заключил специалист.

Напомним, бывший инженер Boeing Джон Барнетт недавно рассказал о катастрофических проблемах на производстве самолетов и заявил, что еще не видел безопасный самолет этой компании. Его тело позднее обнаружили на парковке, подробнее – в материале «Газеты.Ru». Сообщалось также, что компания Boeing провалила 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США.

Ранее стало известно о планах Boeing отправить на доработку порядка 50 самолетов из-за отверстий в фюзеляжах.