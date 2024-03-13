В Госдуме назвали основу для переговоров по Украине

Базовым элементом для проведения мирных переговоров по Украине может стать практическое решение вопроса стратегической безопасности России. К такому выводу пришел член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, чьи слова передает РИА Новости.

«Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности», — утверждает парламентарий.

Именно поэтому основой для осуществления дипломатического разрешения станет практическое решение данного вопроса.

Незадолго до этого Шхагошев говорил, что разворот парламентской дипломатии России с Запада на Юг и Восток стал результатом работы спикера Госдумы Вячеслава Володина. Депутат напомнил, что представители российского парламента в последние годы стали гораздо чаще посещать страны Востока и Юга, а также проводить международные мероприятия при участии государств Латинской Америки и Африки.

Ранее Шхагошев напомнил об истории борьбы с терроризмом в Дагестане.