Политолог: разговор немецких офицеров могли слить противники войны в ФРГ

Переговоры немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту могли слить противники войны с Россией в спецслужбах Германии. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он напомнил о заявлении министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что столкновение с Россией неизбежно.

«Люди смотрят на все на это и понимают, что сказать вслух, что мы, мол, не хотим воевать с Россией, означает поставить себя туда, где уже стоят «Альтернатива для Германии», «Союз Сары Вагенкнехт» и всякие остальные «маргинальные», как говорит официальный Берлин, люди. Плевать, что за них треть избирателей Германии, все равно власти у них нет и не будет», — сказал Перла.

Соответственно, противникам войны в ФРГ потребовалось как-то по-другому показать, что Писториус не прав, продолжил политолог. Таким образом, по его словам, диалог немецких офицеров мог появиться в общем доступе.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus, а также планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Позднее сообщалось, что утечка разговора высокопоставленных военных Германии о планах атаки на Крымский мост стала результатом «российской операции».

Ранее немецкая журналистка указала на раскол в ФРГ после слива диалога офицеров бундесвера.