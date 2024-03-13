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В Кремле прокомментировали планы главы МИД Непала посетить Россию

Песков посоветовал обратиться в МИД РФ по поводу визита главы МИД Непала

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не может прокомментировать информацию о возможном визите главы МИД Непала Нараяна Кадзи Шреста в Россию.

Отмечается, что министр говорил о трудностях с возвращением непальских солдат из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

«Вы же говорите про министра иностранных дел Непала, это не тема администрации, тема МИД», — ответил Песков на вопрос журналиста.

До этого Песков говорил, что иностранцам необходимо начать изучать русский язык и историю России, если они хотят понять происходящее в стране, в том числе причины проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что для понимания всех сегодняшних событий на Украине необходимо знать хотя бы события, происходившие в стране в 2014 году.

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов также говорил, что страны Запада начали процесс легализации своих военных на территории Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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