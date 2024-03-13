Политолог: Запад не поможет Армении в случае ее выхода из ОДКБ

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv высказался относительно заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эксперт подчеркнул, что Россия не обязана терпеть подобного с собой обращения.

«Хотите выйти из ОДКБ, потому что Россия, дескать, «не защитила» непризнанный самим Ереваном Карабах с его нечеткими границами <...> валите вон из ЕАЭС, Таможенного союза. Посмотрим, как вас будут кормить Байден с Макроном, на сколько дней или недель их помощи хватит. Однако, поскольку в таком ключе Москва пока с Ереваном не разговаривает, там так себя и ведут. Пора, наверное, менять тон», — сказал Латышев.

Однако по его словам, важно понимать, что если Армения полностью «ляжет» под Запад, это может вылиться в проблему для России.

Накануне Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы.

По его словам, ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. Армения просит партнеров ответить, где находится эта зона ответственности, добавил премьер.

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В ее состав входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17-22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.