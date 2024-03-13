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В ГД заявили, что деньги от покупок цветов на 8 Марта фактически ушли в ВСУ

Депутат Нилов: $6 млрд от покупок цветов на 8 Марта в РФ фактически ушли в ВСУ

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов на пленарном заседании заявил, что $6 млрд в результате покупок цветов на 8 Марта в России «утекли» в Нидерланды, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видеозапись заседания размещена на сайте Госдумы.

«Шесть миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию. Куда Голландия направляет эти деньги… на снаряды ВСУ», — отметил депутат.

Он добавил, что Россия может легко вырастить свои тюльпаны и розы.

До этого дейтинг-сервис «Мамба» рассказал «Газете.Ru», что больше половины женщин воспринимают 8 Марта как праздник с историей отстаивания своих прав. Эксперты узнали, что женщины лучше помнят историю возникновения праздника 8 Марта. 69% опрошенных мужчин ассоциируют эту дату с «женским днем». Лишь 17% мужчин связывают 8 Марта с историческими событиями. При этом 38% респонденток считают, что этот праздник нужен не только для подарков и приятных слов, но и для того, чтобы говорить о правах женщин.

Ранее были названы самые популярные украшения в подарок женщинам на 8 Марта.

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