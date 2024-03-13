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В МИД оценили отчет США о «подрывной работе» российских СМИ

Захарова назвала угрозой журналистам отчет США о подрывной работе российских СМИ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозой журналистам отчет США о «подрывной работе» российских СМИ. Ее слова приводит Sputnik.

Южное командование Вооруженных сил США на этой неделе опубликовало отчет, в котором упоминалось, что Вашингтон видит в работе российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, попытку подорвать его интересы в регионе. Документ анонсировала глава командования Лора Ричардсон.

«Это, на секундочку, представитель силового ведомства США, который, на мой взгляд, не имеет вообще права заявлять такие вещи, либо она должна это делать с учетом этики и профессиональной нюансировки», — высказала свое мнение Захарова.

В феврале прошлого года Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости запретить российские СМИ в Европе ради якобы защиты слова напомнила, как сжигали неугодные книги в Третьем рейхе. В фашистской Германии были запрещены такие авторы, как Эрих Мария Ремарк, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Анри Барбюс, Джек Лондон, Максим Горький и многие другие.

Ранее на Украине признали, что не могут запретить доступ к контенту из России.

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