Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что намерена встретиться с лидерами молдавской оппозиции по итогам ее переговоров в России для обсуждения сотрудничества сотрудничества, передает ТАСС.

Гуцул сообщила о планах встреч лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной партии «Шор» Иланом Шором и руководством партии «Возрождение» на брифинге в Кишиневе.

«Мы заинтересованы, чтобы как можно больше наших гагаузов были в парламенте и правительстве Молдавии. Глава Гагаузии в правительстве — не чья-то прихоть или каприз», — сказала она.

До этого глава автономии встретилась с руководством нескольких российских регионов и договорилась о межрегиональном сотрудничестве. Также Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит политика в Россию вызвал резкую реакцию в Молдавии. Также глава Гагаузии ответила на вопрос о возможном выходе автономии из Молдавии.

Ранее президент Молдавии Санду отреагировала на информацию о возможном присоединении Приднестровья к РФ.