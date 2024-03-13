Байден набрал нужное число делегатов для участия в выборах

Действующий президент США Джо Байден набрал нужное число делегатов для номинации от Демократической партии на предстоящие выборы в стране. Об этом сообщает газета The Time.

Политик назвал большой честью для себя тот факт, что множество американцев, представителей Демократической партии, поверили в возможность его нового президентского срока — в момент, «когда угроза, которую представляет [Дональд] Трамп, является больше, чем когда-либо».

The Time отмечает, что обоим кандидатам в одинаковой степени будет сложно вести президентскую кампанию из-за множества проблем. В частности, Байден должен убедить свой электорат в том, что ему хватает физических сил, несмотря на немолодой возраст. Также в статье говорится, что популярность действующего президента США пошатнулась в Демократической партии из-за политики в отношении Израиля и конфликта этой страны с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.