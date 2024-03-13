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Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии

AP: Трамп набрал нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп набрал нужное количество делегатов для номинации от Республиканской партии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Одержав победы в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон, Трамп преодолел порог в 1215 делегатов, необходимый для того, чтобы стать предполагаемым кандидатом от республиканской партии. Официально он представит свою кандидатуру на Национальном съезде Республиканской партии в июле», — говорится в публикации.

Трамп отметил успех, которого смог добиться на текущих праймериз, и поблагодарил свою команду. Он добавил, что сейчас нужно приступить к работе, чтобы «победить худшую администрацию и худшего президента в истории США».

До этого издание Politico писало, что действующий президент США Джо Байден официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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