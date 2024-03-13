Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии

Бывший президент США Дональд Трамп набрал нужное количество делегатов для номинации от Республиканской партии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Одержав победы в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон, Трамп преодолел порог в 1215 делегатов, необходимый для того, чтобы стать предполагаемым кандидатом от республиканской партии. Официально он представит свою кандидатуру на Национальном съезде Республиканской партии в июле», — говорится в публикации.

Трамп отметил успех, которого смог добиться на текущих праймериз, и поблагодарил свою команду. Он добавил, что сейчас нужно приступить к работе, чтобы «победить худшую администрацию и худшего президента в истории США».

До этого издание Politico писало, что действующий президент США Джо Байден официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.