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Путин заявлял Ельцину о своей неготовности стать президентом России

Путин: Ельцин предложил баллотироваться в президенты, я сказал, что не готов

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил, что когда его предшественник Борис Ельцин (1991 — 1999 годы) предложил ему принять участие в выборах главы государства, он сказал, что не готов. Об этом российский лидер в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», — поделился Путин.

По его словам, тогда он так ответил не потому, что испугался, а из-за огромного масштаба задач и проблем, которые предстояло решить. Путин признался, что опасался сделать что-то хуже, и, вернись он в прошлое, сказал бы то же самое.

Российский лидер назвал решающим его разговор с Ельциным. Кроме того, по словам Путина, экс-президент неоднократно потом возвращался к этому вопросу и в конце концов назвал своего потенциального преемника опытным человеком, человеком, которому знает, что предлагает.

Ранее Песков ответил на вопрос об отношении к Ельцину в Кремле.

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