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Путин заявил, что Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад после начала специальной военной операции на Украине рассчитывал покончить с Россией, но он столкнулся с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями российской армии. Его интервью Дмитрию Киселеву приводит РИА Новости.

Путин отметил, что часть элит Запада не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и поэтому думает о том, что ее было бы лучше разделить на части. После начала специальной военной операции западные государства даже обрадовались и считали, что им удастся покончить с Россией, нанеся ей стратегическое поражение с помощью санкций, поставок оружия и руками украинских националистов.

Однако, подчеркнул Путин, Запад пришел к пониманию того, что вместо стратегического поражения он сталкивается с бессилием. Причем с бессилием, несмотря на то, что он полагался на мощь всесильных США. Запад оказался бессильным перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, ее устойчивостью и перед растущими возможностями российских Вооруженных сил.

До этого Путин заявил, что присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя.

Ранее Путин заявил о готовности России применить ядерное оружие.

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Операция на Украине
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