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Путин рассказал, что спросил у него Трамп, когда был президентом

Путин: Трамп во время своего президентства назвал Байдена «спящим Джо»

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Marcos Brindicci/Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал, что Дональд Трамп будучи президентом США задал ему один провокационный вопрос. Об этом пишет РИА Новости.

«Хочешь, чтобы победил спящий Джо?» — заявил Трамп. Таким образом он упрекнул коллегу в симпатиях к тогдашнему кандидату Джо Байдену.

«Но вот что любопытно, еще в последний год своей работы в качестве президента господин Трамп, сегодняшний кандидат в президенты, упрекал меня как раз в том, что я симпатизирую Байдену. Это было вот четыре с лишним года назад. Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил — ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь, — чтобы победил спящий Джо?» — заявил в беседе российский глава государства.

При этом Путин выразил недоумение, что Трампа начали преследовать за то, что Россия якобы поддерживала его как кандидата.

«Ну, бред какой-то полный», — резюмировал глава РФ.

Стоит отметить, что Путин ранее заявлял, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп. По оценке российского президента, Байден — «более опытный», а также более «прогнозируемый».

Тем временем американский президент Джо Байден дал поручению государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Киеву помощь в размере до $126 млн.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные комплексы Stinger, а также снаряды для ПВО и артиллерии и противотанковые вооружения.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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