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В ЕС заявили, что Евросоюз не может конфисковать доходы от части активов России

Reuters: ЕС не может конфисковать доходы от активов России объемом €5,2 млрд

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Reuters

Европейский союз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом €5,2 млрд, пока в стране не будет окончательно урегулирован вооруженный конфликт. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника при ЕС.

По его словам, с начала специальной военной операции РФ на Украине и до февраля прошлого года доходы, полученные от российских активов, составили €5,2 млрд. Поскольку Евросоюз «решил выяснить правовое положение этих средств только 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Киеву вплоть до окончательного урегулирования» военного конфликта, поскольку «получить к ним доступ задним числом будет очень сложно», заявил источник.

5 марта верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине. Речь идет об увеличении военных мощностей страны или развитии ее оборонно-технологической базы, уточнил дипломат.

Ранее в МИД РФ назвали воровством план западных государств по конфискации доходов от российских активов.

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