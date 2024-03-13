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В МИД РФ заявили, что БРИКС сохранит свое название и в будущем

Рябков: название БРИКС является брендом и сохранит свое название и в будущем

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Росконгресс

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что объединение БРИКС сохранит свое название в будущем и после расширения его состава, так как это представляет собой бренд и узнаваемый «торговый знак». Об этом сообщает ТАСС.

Рябков отметил, что лидеры государств-участников на встрече в Йоханнесбурге пришли к единому пониманию, что, несмотря на расширение, которое произошло 1 января 2024 года, у объединения в новом составе по-прежнему сохранится название именно БРИКС. Поэтому нового названия, типа «БРИКС-Плюс», не будет.

Дипломат подчеркнул, что БРИКС является брендом, узнаваемым торговым знаком. И так будет и дальше.

Что же касается формулировки «БРИКС-плюс», отметил Рябков, то она употребляется применительно к форматам, в которых участвуют государства, не входящие в объединение.

До этого в МИД России заявили, что дальнейшее расширение БРИКС стоит отложить до саммита в Казани.

Ранее в России подчеркнули, что БРИКС не является антизападным объединением.

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