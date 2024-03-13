В бундестаге высказались о сути скандала с утечкой разговора офицеров ФРГ

Содержание попавшего в сеть перехваченного разговора офицеров ФРГ важнее самого факта его утечки. С таким заявлением выступила депутат бундестага и глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, ее слова приводит РИА Новости.

«Скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей», — подчеркнула она.

Немецкий политик отметила, что этот разговор демонстрирует готовность ФРГ к риску втягивания в войну с Россией даже вопреки осознанию того, что обсуждаемые удары немецким оружием по Крымскому мосту не изменят ход боевых действий.

До этого Шольц заявил, что утечка разговора германских военных не подорвала доверие союзников к ФРГ.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Ранее в бундестаге заявили об операции РФ по взлому и утечке информации.