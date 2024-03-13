Бывший американский военный заявил, что США в ближайшие месяцы уйдут с Украины

Экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отставка заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Вашингтона с Украины. Об этом бывший военный сказал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, Нуланд, очевидно, вынудили подать в отставку. Ее уход можно расценивать в качестве сигнала о готовности правительства США в течение следующих нескольких месяцев как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине.

Макгрегор выразил мнение, что США могут повторить на Украине вьетнамский сценарий, когда Вашингтон вынужден был оставить все и покинуть страну. В настоящее время Россия представляет собой сильнейшую европейскую военную державу в Европе, поэтому у американцев нет шансов одержать победу над ней.

Экс-военный подчеркнул, что у Белого дома нет военной мощи, чтобы противостоять Москве на Украине.

До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что помощь США позволит Украине наступать и наносить удары по Крыму.