В ЕС призвали оставить открытым мирный путь урегулирования на Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал поддерживать открытым дипломатический путь урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

При этом долгое время он утверждал, что Украина и ее зарубежные партнеры обязаны одержать победу в рамках вооруженного противостояния с РФ. Однако в этот раз Боррель решил смягчить свои высказывания.

«Мы полагаем, что дипломатический путь должен оставаться открытым, чтобы он смог привести к миру или по меньшей мере не к войне», — подчеркнул представитель регионального содружества.

Также он обратил внимание, что российские власти говорят о намерении достигнуть всех своих военных целей на Украине. По мнению главы европейской дипломатии, подобные заявления свидетельствуют о том, что западным государствам еще рано прекращать поддержку Киева.

12 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об отсутствии у Украины шансов одержать победу в ходе конфликта с РФ. В то же время он подчеркнул, что боевые действия должны завершиться мирными переговорами между Киевом и Москвой.

Ранее папа Римский Франциск призвал Украину поднять «белый флаг» и начать переговоры с РФ.