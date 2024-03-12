Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС призвали оставить открытым мирный путь урегулирования на Украине

Боррель: мирный путь урегулирования на Украине надо поддерживать открытым

close
100%
Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал поддерживать открытым дипломатический путь урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

При этом долгое время он утверждал, что Украина и ее зарубежные партнеры обязаны одержать победу в рамках вооруженного противостояния с РФ. Однако в этот раз Боррель решил смягчить свои высказывания.

«Мы полагаем, что дипломатический путь должен оставаться открытым, чтобы он смог привести к миру или по меньшей мере не к войне», — подчеркнул представитель регионального содружества.

Также он обратил внимание, что российские власти говорят о намерении достигнуть всех своих военных целей на Украине. По мнению главы европейской дипломатии, подобные заявления свидетельствуют о том, что западным государствам еще рано прекращать поддержку Киева.

12 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об отсутствии у Украины шансов одержать победу в ходе конфликта с РФ. В то же время он подчеркнул, что боевые действия должны завершиться мирными переговорами между Киевом и Москвой.

Ранее папа Римский Франциск призвал Украину поднять «белый флаг» и начать переговоры с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами