Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него в Испании

Украинский блогер Шарий попросил Россию расследовать покушение на него в Испании

close
100%
anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский блогер Анатолий Шарий попросил спецслужбы РФ расследовать покушение на него, которое, по его словам, произошло 6 марта в Испании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании», — написал Шарий.

По его словам, испанские спецслужбы некомпетентны и проявили непрофессионализм. Также Шарий заявил, что они не хотят расследовать дело о покушении на него.

Шарий утверждает, что полученная им информация позволяет ему обратиться именно к спецслужбам РФ.

7 марта проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что подал в полицию заявление в связи с покушением на него. При этом, по его словам, там саботируют расследование.

До этого Шарий говорил, что предупреждал полицию Испании о готовящемся на него покушении. Блогер сообщил о нападении на его автомобиль, в котором он находился вместе с супругой, 6 марта. По его словам, неизвестные открыли огонь по машине из автомата с «длинным глушителем».

Ранее в России заподозрили Анатолия Шария в заказе поджога дома в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами