Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий попросил спецслужбы РФ расследовать покушение на него, которое, по его словам, произошло 6 марта в Испании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании», — написал Шарий.

По его словам, испанские спецслужбы некомпетентны и проявили непрофессионализм. Также Шарий заявил, что они не хотят расследовать дело о покушении на него.

Шарий утверждает, что полученная им информация позволяет ему обратиться именно к спецслужбам РФ.

7 марта проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что подал в полицию заявление в связи с покушением на него. При этом, по его словам, там саботируют расследование.

До этого Шарий говорил, что предупреждал полицию Испании о готовящемся на него покушении. Блогер сообщил о нападении на его автомобиль, в котором он находился вместе с супругой, 6 марта. По его словам, неизвестные открыли огонь по машине из автомата с «длинным глушителем».

Ранее в России заподозрили Анатолия Шария в заказе поджога дома в Подмосковье.