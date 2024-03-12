Переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться

Переговоры по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) может затянуться на несколько месяцев. Об этом пишет Politico.

Европейская комиссия (ЕК) 12 марта объявляет о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС. При этом Украина и Молдавия должны будут «сделать еще один шаг» для получения членства в Евросоюзе.

Собеседники издания в Евросоюзе отмечают, что соглашение относительно переговоров вряд ли будет достигнуто до европейских выборов в июне этого года.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев завершил выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в Евросоюз. Она сообщила, что ЕК примет решение с 12 по 14 марта. ЕК должна будет утвердить отчет о выполнении Украиной дополнительных критериев, принять решение, предоставить ли Киеву переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили.

Ранее в ЕС рассказали о сроках первого в 2024 году транша Украине.