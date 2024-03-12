Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться

Politico: переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться

close
100%
РИА Новости

Переговоры по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) может затянуться на несколько месяцев. Об этом пишет Politico.

Европейская комиссия (ЕК) 12 марта объявляет о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в ЕС. При этом Украина и Молдавия должны будут «сделать еще один шаг» для получения членства в Евросоюзе.

Собеседники издания в Евросоюзе отмечают, что соглашение относительно переговоров вряд ли будет достигнуто до европейских выборов в июне этого года.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев завершил выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в Евросоюз. Она сообщила, что ЕК примет решение с 12 по 14 марта. ЕК должна будет утвердить отчет о выполнении Украиной дополнительных критериев, принять решение, предоставить ли Киеву переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили.

Ранее в ЕС рассказали о сроках первого в 2024 году транша Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами