Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД России вызвал посла Швейцарии

МИД России выразил протест послу Швейцарии из-за решения о конфискации активов

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Швейцарии Кристину Марти Ланг в связи с решением швейцарского парламента по механизму конфискации активов РФ. Об этом сообщается на сайте МИД.

«12 марта в МИД России была вызвана посол Швейцарии в Москве К. Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента...», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Москва решительно осуждает данный шаг властей Швейцарии, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права.

Было заявлено, что любое посягательство на российскую собственность будет являться воровством на государственном уровне.

Также в министерстве подчеркнули, что в случае конфискации Швейцарией государственных активов РФ меры с российской стороны будут неизбежны.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что дипломатическое представительство РФ изучает решение малой палаты швейцарского парламента — Совета кантонов, депутаты которого призвали рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине.

Ранее сообщалось, что Украина разработала план по конфискации российских замороженных активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами