МИД России вызвал посла Швейцарии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Швейцарии Кристину Марти Ланг в связи с решением швейцарского парламента по механизму конфискации активов РФ. Об этом сообщается на сайте МИД.

«12 марта в МИД России была вызвана посол Швейцарии в Москве К. Марти Ланг, которой заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента...», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Москва решительно осуждает данный шаг властей Швейцарии, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права.

Было заявлено, что любое посягательство на российскую собственность будет являться воровством на государственном уровне.

Также в министерстве подчеркнули, что в случае конфискации Швейцарией государственных активов РФ меры с российской стороны будут неизбежны.

До этого посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что дипломатическое представительство РФ изучает решение малой палаты швейцарского парламента — Совета кантонов, депутаты которого призвали рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине.

Ранее сообщалось, что Украина разработала план по конфискации российских замороженных активов.