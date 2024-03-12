Власти Молдавии конфликтуют с Россией, чтобы втянуть республику в НАТО. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщает ТАСС.

По словам политика, президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) пытаются представить Россию в виде агрессора, чтобы увеличить шансы на вступление в военный блок.

«Сегодня Санду с PAS хотят создать из России образ врага, внешней угрозы, от которой есть только одно спасение – вступление в НАТО. Получается это у них плохо», – сказала она.

До этого глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул не исключила провокаций в отношении нее из-за визита в Россию со стороны властей Молдавии.

8 марта Гуцул прокомментировала обвинения прокуратуры Молдавии против нее. Она отметила, что подобные заявления уже звучали во время выборов главы Гагаузии. По словам главы автономии, исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил об обвинении спустя восемь месяцев после выборов на фоне ее поездки в РФ для встречи с Путиным.

Ранее сообщалось, что российские регионы начнут сотрудничать с Гагаузией.