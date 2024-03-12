В Госдуме назвали сроки встречи фракций с Мишустиным

Встречи фракций Госдумы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным планируются в конце марта. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он уточнил, что встречи запланированы с 25 марта. А ежегодный отчет правительства в Государственной думе пройдет в первую неделю апреля в один из пленарных дней.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду экономических составов преступлений.

Зампред комитета Ирина Панькина пояснила, что документ направлен на гуманизацию уголовного наказания в сфере экономической деятельности.

По ее словам, документ предлагает увеличить размер ущерба в 5 и 7 частях статьи 159 «мошенничество». Если значительный ущерб в первом чтении в действующей норме составлял 10 тысяч рублей, то сейчас ко второму чтению предлагается установить — не менее 250 тысяч.

Ранее депутаты предложили ввести в РФ прогрессивную систему налогообложения.