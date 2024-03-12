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Политолог: за словами Макрона об отправке войск НАТО на Украину ничего не стоит

Политолог Гасанов: слова Макрона о войсках НАТО на Украине ничего не стоят

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Pascal Rossignol/Pool/AP

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. По мнению политолога, за подобными высказываниями французского лидера в действительности ничего не стоит.

«Своими выступлениями Макрон пытается заработать политические очки: он топит одновременно и Германию, которая катастрофически боится, и Соединенные Штаты, которые устами своих политиков <...> говорят, что они, конечно, хотят добиться стратегического поражения России на Украине, но не будут рисковать, чтобы все не скатилось до ядерного сценария», — сказал Гасанов.

Он добавил, что даже если прямой конфликт НАТО и России будет, то Франция не будет в нем играть роль первой скрипки.

27 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании, обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV сообщил, что Украине не нужны французские военные.

Ранее Столтенберг дал совет Макрону по поводу отправки войск на Украину.

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