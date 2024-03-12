Кремль отреагировал на запрошенную Байденом сумму на сдерживание России

Кремль не усмотрел ничего нового в запрошенных главой Белого дома Джо Байденом суммах на сдерживание РФ и на модернизацию ядерного оружия США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это же постоянные статьи расходов, там ничего нового нет», — сказал он, комментируя данные о том, что администрация Соединенных Штатов рассчитывает направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти $20 млрд.

«Здесь кардинальных изменений нет», — добавил Песков.

До этого сообщалось, что для модернизации стоящего на вооружении США ядерного оружия президент страны Джо Байден запросил у конгресса почти $20 млрд.

Планируется, что средства потратят на модернизацию ядерной триады (оружие морского, наземного и воздушного базирования), совершенствование командования, а также средств контроля и связи.

Ранее в США призвали НАТО прислушаться к словам Путина о ядерном оружии.