Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль отреагировал на запрошенную Байденом сумму на сдерживание России

Песков не увидел ничего нового в запрошенных Байденом суммах на сдерживание РФ

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Кремль не усмотрел ничего нового в запрошенных главой Белого дома Джо Байденом суммах на сдерживание РФ и на модернизацию ядерного оружия США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это же постоянные статьи расходов, там ничего нового нет», — сказал он, комментируя данные о том, что администрация Соединенных Штатов рассчитывает направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти $20 млрд.

«Здесь кардинальных изменений нет», — добавил Песков.

До этого сообщалось, что для модернизации стоящего на вооружении США ядерного оружия президент страны Джо Байден запросил у конгресса почти $20 млрд.

Планируется, что средства потратят на модернизацию ядерной триады (оружие морского, наземного и воздушного базирования), совершенствование командования, а также средств контроля и связи.

Ранее в США призвали НАТО прислушаться к словам Путина о ядерном оружии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами